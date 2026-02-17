İntihar eden polis memuru Emrah Sevim'in son mesajı... Sedat Peker'i etiketlemiş

Piraziz İlçe Emniyet Müdürlüğünde 2020 yılından beri trafik polisi olarak görev yapan Emrah Sevim, dün sabah saatlerinde evinde beylik tabancasıyla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sevim'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Sevim'in cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Sevim'e ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya paylaşımı gündem yarattı.

SEDAT PEKER DETAYI

Sedat Peker'in etiketlendiği söz konusu paylaşımdaki mesajda, "Kızımın hep yanında olun, ona hep destek olun" ifadeleri yer aldı.

ÖRNEK GÖSTERİLİYORDU

Ordu'nun Mesudiye ilçesi nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Emrah Sevim'in emniyet teşkilatında örnek gösterilen bir personel olduğu ve herhangi bir kötü alışkanlığının bulunmadığı öğrenildi.