Bayburt’ta yağış, don ve çığ uyarısı

Hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceğini duyurdu.

Bayburt'ta yağış, don ve çığ uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların Bayburt ve Erzurum çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, Ardahan ve çevresinde ise kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Bölge genelinde etkili olması beklenen buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar, gizli buzlanma ve olası kazalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ÇIĞ UYARISI

Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi. Yetkililerin ve vatandaşların özellikle dağlık alanlarda riskli bölgelerden uzak durmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji yetkilileri, hava durumuna ilişkin güncel uyarıların takip edilmesinin önemine işaret etti.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
