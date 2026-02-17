Anne, baba ve kızlarından kozmetik marketten 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlık!

Hatay'da anne, baba ve kızı 3 aylık süreç içerisinde kozmetik market zincirine ait 3 farklı mağazadan 1 milyon 200 bin TL değerinde makyaj malzemesi ve çeşitli ürünler çaldı. Şahısların malzemeleri çalma anları güvenlik kamerasına yansırken mahkemeye sevk edilen anne ve baba tutuklandı, kızları serbest kaldı.

3 AY BOYUNCA DADANDILAR

İskenderun ilçesinde yaşanan ilginç olayda; bir kozmetik market zincirine ait 3 farklı mağazadan 3 ay içerisinde farklı zamanda yaşanan hırsızlıklardan şüphelenen mağaza çalışanları güvenlik kameralarını izlediler. Görüntüleri izleyen mağaza personelleri, 3 şahsın farklı farklı zamanlarda mağazadan hırsızlık yaptıklarını tespit ettiler.

AİLE BOYU HIRSIZLIK

Durumun İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle paylaşılması üzerine polis ekipleri şahısların A.K., E.K. ve E.S.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısların; anne, baba ve kızları olduğu anlaşıldı ve gözaltına alındılar. Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şahısların toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldığı tespit edildi.

EVLERİNDEN NELER ÇIKTI NELER

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünleri ele geçirildi. Şüphelilerden çiftin çocuğu olan E.S.D., yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; anne ve baba olan A.K. ile E.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır