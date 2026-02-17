Bakan Çiftçi'den CHP'ye tepki: "Gazi Meclis'e yakışmadı"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi göreve geldikten sonraki ilk resmi programını gerçekleştirdi. Valiler Buluşması Prgoramında konuşan Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

CHP'YE PROTESTO TEPKİSİ: "YAKIŞMAMIŞTIR"

"Türkiye hepimizin ortak vatanıdır. Her birimiz inanıyorum ki bu vatan aşkla bağlıyız. Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis’imizin mehabetine yakışmamıştır. Milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş bizim ölçümüz ve prensibimiz olacaktır. Milletvekillerimiz yapılanları tasvip etmediklerini olaydan sonra da açıklamıştır.

"ÜLKEMİZİ AYAĞINDAKİ PRANGALARDAN EBEDİYEN KURTARMAK İSTİYORUZ"

Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin güçlü desteğiyle, bugünlere gelen süreçte önemli bir aşamadayız. İçişleri Bakanlığı olarak yürütülen çalışmaların hedefine ulaşması için, diğer kurumlarımızla yakın koordinasyon içinde hareket edecek, üzerimize düşenleri yapacak, hukuk devletinin gereğini her şartta uygulayacağız. Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara da müsaade etmeyeceğiz.

Uyuşturucu ile mücadele, istikbalimizi temin etmenin en temel şartlarından biridir. Bu alanda daha güçlü, daha kararlı bir mücadele yürüteceğiz. Asayiş suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelede de aynı irade geçerlidir. Kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede de tavrımız nettir. Milletimizin alın terine göz dikenlere geçit vermeyeceğiz"