Niğde’de bir haftada 219 kişi hakkında işlem yapıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen çalışmaların verileri açıklandı.

Asayiş olayları kapsamında il genelinde 219 şahıs hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 3’ü adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 2 tüfek, 1 tüfek kartuşu, 1 motosiklet, 2 kesici-delici alet ve 2 sopa ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Narkotik operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan 32 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 28’i serbest bırakıldı. Oerasyonlarda 367,16 gram uyuşturucu madde, 117 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 7 bin 600 TL para, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin tamamı serbest bırakıldı. Operasyonlarda 50 bin adet tütünle doldurulmuş makaron, 1 hilti, 1 jeneratör ve 4 kazı malzemesi ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 7 yabancı şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince 1 ölümlü trafik kazası, 1 intihar, 1 narkotik olayı, 1 buluntu materyal, 1 Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet ve 1 adet 6136 sayılı Kanun’a muhalefet olayı olmak üzere toplam 6 olay vücut izlerinden aydınlatıldı ve olaylarla ilgili 7 fail tespit edildi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerde 25 bin 842 araç sürücüsü kontrol edildi. Kuralları ihlal ettiği tespit edilen 71’i motosiklet olmak üzere 3 bin 643 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 4’ü motosiklet olmak üzere 102 araç trafikten men edildi.
Sivil ekipler ve KGYS üzerinden yapılan kontrollerde ise 216 araç sürücüsünden 12’si motosiklet olmak üzere toplam 211 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

