14 yaşındaki Melisa kaçırıldı: Arayıp başlık parası teklif ediyorlar!

Sultangazi'de babaannesine gitmek için evden çıkan 14 yaşındaki Melisa B.'den haber alınmayınca aile polise başvurdu. Melisa aranırken, baba Aykut B'yi halasının oğlu aradı. Arayan kişi Aykut B.'ye 'oğlum kızınla evlenmek istiyor, birlikte eve geldiler' diyerek 'başlık parası' teklif etti. Anne Yağmur B. "3-4 kişi geliyor kızımı kaçırıyor. Ufacık kızdan nasıl anne olur" dedi. Baba Aykut B., "Beni tehdit ediyorlar, 'Eğer kanallara çıkarsan sana ve kızına zarar veririz' diyorlar" dedi.

Sultangazi'de Melisa B. 14 Şubat günü annesinden izin alarak babaannesinin evine gitti. 1 gün sonra babaannesinin evinden ayrılan Melisa'dan haber alınamadı. Aile polise ihbarda bulundu. Bu sırada Melisa'nın babası Aykut B.'yi halasının oğlu aradı.

Arayan kişi, Melisa'nın oğluyla sevgili olduğunu evlenmek istediklerini, kabul ederlerse 'başlık parası' ödeyeceklerini söyledi. Aile ise akrabaları tarafından Melisa'nın ikna edilip kaçırıldığını öne sürdü.

'UFACIK KIZDAN NASIL KADIN OLUR'

Anne Yağmur B., "2-3 gündür ben kızımı göremiyorum. Yapanlarda yabancı değiller, eşimin halasının çocukları. Ufacık kızdan nasıl kadın olur, ben bir anneyim siz söyleyin? Ufacık kızdan nasıl bir anne olur, siz söyleyin. Saat 21.00-22.00 sıralarında ben nenemin evine gideceğim dedi. Bende izin verdim, kal dedim.

Her zaman yolluyordum. Eşyalarını kıyafetlerini aldı. Arkadaşını alet etti, 'Arkadaşım Nisa ile hamama gideceğim' dedi. Kızı kandırmışlar aklına girmişler, 3-4 kişi geliyor kızımı kaçırıyorlar. Ninesinin evinin önünden kaçıyorlar. 'Bir aydır konuşuyorlar' dediler. Benim kızım 14 yaşında cahil, ne bilebilir ki siz söyleyin" ifadelerini kullandı.

'BENİ ARAYARAK BAŞLIK PARASI İÇİN BENİ TEHDİT EDİYORLAR'

Melisa'nın babası Aykut B., "14 yaşındaki kızımı kaçırdılar ve beni tehdit ediyorlar. Beni arayıp başlık parası teklif ettiler. Benim kızımı Hamza B., Efe B. ve Aslan G. gelip götürdü. Babaları beni arayarak başlık parası teklif etti. Beni tehdit ediyorlar, 'Eğer kanallara çıkarsan sana zarar veririz, kızına zarar veririz' diyorlar. Bunlar benim halamın oğlu. Kaçıran kişinin babası ise benim amcamın oğlu.

Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum kızımı kurtarın. Bana para teklif ediyorlar. Hangi baba kızını parayla satar. Benim kızımı aldılar. Ben kızımın ismini koluma yazdım, o benim ilk göz ağrım. Bunların ceza almasını istiyorum. 12-13 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl bir evlilik yapabilir, adalet yerini bulsun" dedi.

Kaynak: DHA

