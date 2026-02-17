HABER

Tekirdağ’da ormanda kurt ve iki karaca görüntülendi

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlık alana yerleştirilen fotokapan, bir kurt ile iki karacanın doğal yaşam alanındaki görüntülerini kaydetti.

Tekirdağ’da doğa tutkunları tarafından Ganos Dağı eteklerindeki ormanlık bölgeye kurulan fotokapanlar, yaban hayatının dikkat çeken anlarını ortaya çıkardı. Bölgeye yerleştirilen kameraya gece saatlerinde bir kurt ile iki karaca takıldı.

Görüntülerde, kurdun orman içerisinde temkinli adımlarla ilerlediği, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra gözden kaybolduğu görüldü. Aynı bölgede farklı zaman diliminde kaydedilen görüntülerde ise iki karacanın ağaçlık alanda sakin şekilde yürüdüğü ve doğal ortamda beslendiği anlar yer aldı.

Kaydedilen kareler, Ganos Dağı eteklerindeki ormanlık alanın yaban hayatı açısından zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgedeki doğal dengenin korunmasının önemine dikkat çekildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kurt karaca
