Vezirköprü’de yaşlı çift ölü bulundu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen olayda, yaşlı bir çift evlerinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Olay, Vezirköprü ilçesine bağlı Beşpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan F.Y. (70) yakınları tarafından evinde yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen ekipler, F.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ev ve çevresinde yapılan incelemede, F.Y.’nin eşi V.Y. (76) ise evin bahçesinde bir ağaca asılı halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde V.Y.’nin de yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yaşlı çiftin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından netlik kazanacak.

