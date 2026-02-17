HABER

Davutoğlu da geçinemiyormuş: "Açık söyleyeyim, maddi sıkıntıdayım"

Gelecek Partisi lideri ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu ilginç bir çıkışa imza attı. Maddi sıkıntı yaşadığını söyleyen Davutoğlu "Kendi yağımızla kavruluyoruz" diyerek zorlandığını anlattı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Ekonominin seyri vatandaşın her daim gündeminde ancak zaman zaman siyasilerden de çarpıcı açıklamalar geliyor. Devlet kademesinde önemli görevler üstlenmiş olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da geçim sıkıntısı çektiğini söylemesi gündeme damga vurdu.

DAVUTOĞLU: "AÇIK SÖYLEYEYİM, MADDİ SIKINTILAR YAŞIYORUM"

Davutoğlu, Now TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayıp gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu'nun şu sözleri sosyal medyada hızla ses getirdi: "Bana az mı teklif geliyor zannediyorsunuz, açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum. Eşim de ben de çalışırım. Eski bir başbakanın temsil kabiliyeti itibarı ile sıkıntı yaşamıyor değilim. Dışarıdan gelenlere, yabancı misafirleri bir başbakan gibi ağırlamanız gerekiyor. Beni de zorladığı şeyler oluyor.

"KENDİ YAĞIMIZLA KAVRULUYORUZ"

Şikâyet etmek için söylemiyorum. Kendi yağımızla kavruluyoruz ama devlet itibarı bakımından eski bakanlar eğer bu geçim şeyleri ile şirketlerle çalışmaya başlarsa devlet itibarı zedelenir."

"HALKIMIZ BU HALDEYKEN GEÇİM SIKINTISINDAN BAHSETMEM"

Kendisine uluslararası kuruluşlardan danışmanlık teklifi geldiğini ancak teklifleri kabul etmediğini söyleyen Davutoğlu "Halkımız bu haldeyken geçim sıkıntısından bahsetmem. Ben bir şirket danışmanlığı yapamam, devlet geleneği budur" dedi.

