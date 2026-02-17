HABER

Halı sahada kahreden anlar: Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 45 yaşındaki matematik öğretmeni Vedat Sarıçam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 22 yıllık eğitimcinin ani vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Kahreden olay, dün gece Alaşehir ilçesinde meydana geldi. İlçede 22 yıldır öğretmenlik yapan, evli ve 3 çocuk babası Vedat Sarıçam, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

22 YILLIK ÖĞRETMEN HAYATINI KABETTİ

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan Sarıçam, ambulansla özel Sarıkız Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sarıçam’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Matematik Öğretmeni olan Sarıçam’ın cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Hacıbey Camii’nden kaldırılarak Alaşehir Yeni Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

Öte yandan Sarıçam’ın eşinin de Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

22 yıllık eğitimci olan Sarıçam’ın vefatı, ailesi, öğrencileri ve eğitim camiasında büyük üzüntüye yol açtı.
Kaynak: İHA

