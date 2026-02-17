8 milyon yıl öncesine tanıklık eden müze 40 bin kişiyi ağırladı

Çankırı’da 8 buçuk milyon yıllık fosillerin sergilendiği ve ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkartan Çankırı Müzesi, 2025 yılında yaklaşık 40 bin kişiyi ağırladı.

Çankırı’da, 2. Abdülhamit Han döneminde inşa edilen tarihi bina, yaklaşık 80 yıl hükümet konağı, 27 yıl adliye olarak hizmet verdikten sonra 2017’deki restorasyonla Çankırı Müzesi’ne dönüştürüldü.

Doğa tarihi, arkeoloji ve etnografya olmak üzere üç bölümden oluşan müzede, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Ayla Sevim Erol başkanlığında Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi’nden çıkarılan fosiller sergileniyor. Müzede gergedangiller, zürafagiller, atgiller ve hortumlulara ait çene, iskelet ve kafatası fosilleri ile kılıç dişli kaplan fosili yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, müzenin 2025’te yaklaşık 40 bin ziyaretçi ağırladığını belirtti.

"2025 YILINDA YAKLAŞIK 40 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ AĞIRLAMIŞTIR"

Ziyaretçilerin müzeye yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, "İçerisinde bulunduğumuz bu tarihi bina, 1905 yılında hükümet konağı olarak faaliyete başlamış, 1985 yılına kadar hükümet konağı, 2012 yılına kadar ise Çankırı Adliyesi olarak hizmet vermiştir. 2017 yılında yapılan restorasyon sonrasında Çankırı Müzesi’ne dönüştürülmüştür. Müzemiz, 3 bin metrekare kapalı, 600 metrekare açık alanda hizmet vermektedir. Şu anda içerisinde bulunduğumuz etnografya bölümü, yöre halkının sosyal ve kültürel özelliklerini yansıtmaktadır. Burasının en önemli eserleri, eczacılığın sembolünü oluşturan kupaya sarılı yılan, İstiklal Yolu, yaren kültürü ve el dokuması kilimlerdir. Müzemizin girişinde yer alan arkeoloji bölümünde ise çok eski dönemlere ait eserler sergilenmektedir. Müzemizi farklı kılan en önemli bölüm ise doğa tarihi bölümüdür. Bu bölüm, 1997 yılından beri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Ayla Sevim Erol tarafından yürütülen kazı çalışmalarında bugüne kadar 43 türde 4 binden fazla buluntunun sergilendiği fosillerden oluşmaktadır. Burada da 8,5 milyon yıl öncesine tarihlenen kılıç dişli kaplan önemli eserlerimizdendir. Müzemiz son yıllarda artan ziyaretçi potansiyeline sahiptir. 2025 yılında yaklaşık 40 bine yakın ziyaretçi ağırlamıştır. Tüm halkımızı bu müzeyi görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.



