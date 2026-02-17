İstanbul dahil birçok il için kar uyarısı! Tarih verildi: "Daha da soğuk bir hava kütlesi geliyor"

Türkiye, hafta sonu itibarıyla yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. MGM, internet sitesinden yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporu ile sıcaklıklarının birçok ilde sert düşüş yaşayacağını belirtirken, 22 Şubat pazar günü çok sayıda ile kar yağışı uyarısında bulundu.

PAZAR GÜNÜ BU İLLERDE KAR GÖRÜLECEK

Bu iller şöyle: Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Ankara, Konya, Karaman, Aksaray, Kırıkkale, Karabük, Kastamonu, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Tokat, Amasya, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Çarşamba günü ise kuzeyden gelen bir soğuk hava var. Kuzeyden gelen bu soğuk hava Trakya'da kar yağışı yapacak gibi gözüküyor. İstanbul'un yüksek yerlerinde belki karla karışık yağmur çok hafif de olsa yapabilir. Cumartesiden itibaren yeni bir soğuk hava dalgası, çarşamba günkü soğuk havadan daha da şiddetli, daha da soğuk bir hava kütlesi gelecek ki bunu baştan söyleyelim İstanbul'a da kar yağışı yapabilir ve bu da İstanbul'un 4. kar yağışı olacak gibi gözüküyor." dedi.