Bartın'da mahalleliyi ayağa kaldıran olay! Büyü iddiası

Bartın'da önce açılan sonra kapatılan mezar yeri mahalleyi ayağa kaldırdı. Öldürülen birinin veya ölü doğan kayıt dışı bir bebeğin defnedildiği düşünülen mezar açılınca gerçek ortaya çıktı. Kazı işlemi sona erdiğinde bez ve poşetlere sarılı halde çıkarılan paketlerin büyü amacıyla yazılmış "Muska" olabileceği düşünüldü. Polis mezardan çıkarılan parçalara kriminal inceleme yapılabilmesi için el koyarken, mezarı açanların ve parçaları koyanları tespiti için çalışma başlatıldı.

Bartın'da bir mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı. İhbar ile harekete geçen ekipler, cinayet ya da ölü doğan bebek ihtimali üzerine mezarı açtı. Mezardan çıkan paket incelenmek üzere kriminal labaratuvara gönderildi.

Bartın da mahalleliyi ayağa kaldıran olay! Büyü iddiası 1

BÜYÜ İDDİASI

Edinilen bilgiye göre Bartın Merkez Karaçay Mahalle mezarlığında yetkili hiç kimsenin bilgisi olmadan bir mezar yeri açılarak içi boş bırakıldı. İlerleyen zamanlarda ise bu mezar yerinin kapatıldığı Mahalle Muhtarı Serkan Girgin tarafından tespit edildi. Girgin, çevre köy ve mahalle muhtarlarları, cami imamları ile görüşerek 'bu alana bir cenaze gömüldü mü' diye sordu. Muhtar Girgin, 'hayır' cevabını alınca durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek mezarlığın açılması talebinde bulundu. İhbar üzerine ise inceleme yapan Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve olay yeri inceleme ekipleri ile Bartın belediyesi mezarlık görevlileri tarafından mezar açıldı. Öldürülen birinin veya ölü doğan kayıt dışı bir bebeğin defnedildiği düşünülen mezar açılınca gerçek ortaya çıktı. Kazı işlemi sona erdiğinde bez ve poşetlere sarılı halde çıkarılan paketlerin büyü amacıyla yazılmış "Muska" olabileceği düşünüldü.

Bartın da mahalleliyi ayağa kaldıran olay! Büyü iddiası 2

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis mezardan çıkarılan parçalara kriminal inceleme yapılabilmesi için el koyarken, mezarı açanların ve parçaları koyanları tespiti için çalışma başlatıldı. Ekipler, kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye başladı.

Bartın da mahalleliyi ayağa kaldıran olay! Büyü iddiası 3

Tamamlanacak incelemelerin ardından kimler tarafından hangi maksatla parçaların gömüldüğünün belirleneceği tahmin ediliyor.

Bartın da mahalleliyi ayağa kaldıran olay! Büyü iddiası 4
Kaynak: İHA

