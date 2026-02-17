HABER

Samsun'da herkese hitap eden Ramazan Sokağı açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı, şehre Ramazan coşkusunu taşıdı. 7’den 70’e her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlik alanında çocuklar sahne gösterileri ve atölyelerle eğlenirken, aileler de yöresel ürünlerin sergilendiği stantlarda alışveriş yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Ramazan heyecanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında yaşanmaya başlandı.

Dünden itibaren hizmete başlayan çadırda yöresel ürünler, süs eşyaları ve giyim mağazaları gibi birçok butik dükkan hizmet verirken, kurulan dev sahnede akşama kadar çocuklara özel gösteriler düzenleniyor.

Ayrıca çadır içerisindeki atölyelerde çocuklara yüz boyama ve çamurdan çanak yapma etkinlikleri de düzenleniyor. Çocuklar çadır içerisindeki etkinliklerde keyifli vakit geçirirken, veliler ise içerisinde kafe, restoran ve dükkanların bulunduğu alanda alışveriş yapıyor ya da dinlenebiliyor.

"ÇOK GÜZEL OLDU"

Bu sene meydanda kurulan Ramazan Sokağı'nın eskilere göre daha başarılı olduğunu ifade eden esnaf Birol Düzenli, "Ramazan Sokağı Samsun'da çok güzel oldu. Her sene yapılıyordu ama bu sene daha kapsamlı oldu. Mart ayı sonuna kadar açık kalacak. Ramazan sonrasında da hizmet vereceğiz. Vatandaşlar için değişik bir alan oldu. Daha çok akşamları burada yoğunluk oluyor. Alışveriş alanları, dinlenme alanları, çocuk eğlendirme alanları ve bilgilendirme alanları var. Buranın yapılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Sokağı ve çadırları ziyaret eden vatandaşlar, bu sene Ramazan coşkusunun Samsun'da daha güzel yaşandığını, sokağın ve etkinliklerin de geçen senelere göre daha güzel olduğunu ifade ettiler. Başka şehirlerden Samsun'a gelen vatandaşlar ise benzer bir sokak uygulamasının her şehirde olması gerektiğini dile getirdiler.

Ramazan Sokağı'nda ayrıca her gün kurulacak iftar sofraları da yüzlerce kişiyi aynı sofrada buluşturacak.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

