HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tomruk biçme makinesinin üstüne düşen işçi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde kereste atölyesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tomruk biçme makinesinin üstüne düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Simav ilçesi 101 Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kereste atölyesinde saat 12.30 sıralarında Ali Ertem (40), tomruk işleme sırasında dengesini kaybederek biçme makinesinin üzerine düştü. Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tomruk biçme makinesinin üstüne düşen işçi hayatını kaybetti 1

İŞ YERİNDE FECİ ÖLÜM

Sağlık ekipleri, Ali Ertem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17 Şubat 2026
17 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manavgat'ta barajda taşkın riskine karşı su tahliyesiManavgat'ta barajda taşkın riskine karşı su tahliyesi
Erdoğan Etiyopya'da: "Bölgede çatışma istemiyoruz"Erdoğan Etiyopya'da: "Bölgede çatışma istemiyoruz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
iş kazası Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Gerdek sahnesi tepki çekti! 'Rezalet'

Gerdek sahnesi tepki çekti! 'Rezalet'

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.