Avcılar'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Yoluç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz renkli araçtan inen Yahya H. ile Hifzullah A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AVCILAR'DA BIÇAKLI KAVGA

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan Hifzullah A., elindeki bıçakla tartıştığı Yahya H.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Yahya H., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan Yahya H.'yi bıçaklayan Hifzullah A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır