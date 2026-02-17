HABER

İzmir’de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İzmir’de etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kentin birçok bölgesinde su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kentte gün boyu devam eden sağanak sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yağmur suları kaldırımlarla birleşti.

İzmir’de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı 1

İZMİR'İ AŞIRI YAĞIŞLAR VURDU

Su birikintilerinin oluştuğu Anadolu Caddesi ve Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde de sağanak sebebiyle yollar göle döndü. Yağmur suları sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yoğunluk yaşanıyor.

İzmir’de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı 2

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hem vatandaşlar hem de belediye ekipleri, suların tahliyesi ve tıkanan rögarların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir’de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı 3

17 Şubat 2026
17 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İzmir sağanak yağış
