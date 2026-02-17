İzmir’de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Kentte gün boyu devam eden sağanak sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yağmur suları kaldırımlarla birleşti.

İZMİR'İ AŞIRI YAĞIŞLAR VURDU

Su birikintilerinin oluştuğu Anadolu Caddesi ve Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde de sağanak sebebiyle yollar göle döndü. Yağmur suları sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yoğunluk yaşanıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hem vatandaşlar hem de belediye ekipleri, suların tahliyesi ve tıkanan rögarların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır