İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile gazeteci arasında gerginlik: "İncindin mi... Laflara bak"

Mevzular Açık Mikrofon programında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile kendisini gazeteci olarak tanıtan konuk arasında gerginlik yaşandı. Gazetecinin sorduğu soruya sinirlenen Dervişoğlu, "İki kelime laf söyledim diye gönlün kırıldı. İncindin mi Ercancığım" dedi.

Mustafa Fidan

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programının konuğu olan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kendisini gazeteci olarak tanıtan ve soru soran konukla yaşadığı polemik gündem oldu.

Konuğun, "Partinizin ve kendinizin ABD'ye karşı olduğunuzu söylüyorsunuz. ABD'den Eisenhower Bursu alan yöneticileriniz var" sorusuna tepki gösteren Dervişoğlu, "Parmağınızını sokup İYİ parti'nin içini karıştırıyorsunuz. Sen gazetecilik filan yapmıyorsun" dedi.

Dervişoğlu, sorulan sorunun arından polemiğe girdiği konuğa şunları söyledi;

Kendini gazeteci olarak tanıtan kişinin "Ben sorumu sordum siz beni farklı şeylerle itham ettiniz" yanıtı üzerine Dervişoğlu, "Sen beni Amerikancılıkla itham edeceksin, iki kelime laf söyledim diye gönlün kırıldı. İncindin mi Ercancığım" dedi.

Programın moderatörü Oğuzhan Uğur'un "Sakin olalım hiç gergnlik yaşamayalım" sözleri üzerine Dervişoğlu, "Hiç gergin değilim bayılırım böyle tiplere. Sert bir şey de söylemeyeyim" ifadelerini kullandı.

17 Şubat 2026
17 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

