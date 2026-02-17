İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile gazeteci arasında gerginlik: "İncindin mi... Laflara bak"

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programının konuğu olan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kendisini gazeteci olarak tanıtan ve soru soran konukla yaşadığı polemik gündem oldu.

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU'NDAN O SORUYA TEPKİ: "İNCİNDİN Mİ ERCANCIĞIM?"

Konuğun, "Partinizin ve kendinizin ABD'ye karşı olduğunuzu söylüyorsunuz. ABD'den Eisenhower Bursu alan yöneticileriniz var" sorusuna tepki gösteren Dervişoğlu, "Parmağınızını sokup İYİ parti'nin içini karıştırıyorsunuz. Sen gazetecilik filan yapmıyorsun" dedi.

"İKİ KELİME LAF SÖYLEDİM DİYE GÖNLÜN KIRILDI"

Dervişoğlu, sorulan sorunun arından polemiğe girdiği konuğa şunları söyledi;

Kendini gazeteci olarak tanıtan kişinin "Ben sorumu sordum siz beni farklı şeylerle itham ettiniz" yanıtı üzerine Dervişoğlu, "Sen beni Amerikancılıkla itham edeceksin, iki kelime laf söyledim diye gönlün kırıldı. İncindin mi Ercancığım" dedi.

DERVİŞOĞLU: "HİÇ GERGİN DEĞİLİM"

Programın moderatörü Oğuzhan Uğur'un "Sakin olalım hiç gergnlik yaşamayalım" sözleri üzerine Dervişoğlu, "Hiç gergin değilim bayılırım böyle tiplere. Sert bir şey de söylemeyeyim" ifadelerini kullandı.