Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya’daki temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Etiyopya’daki temaslarını tamamladı. Türkiye’ye doğru yolan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali tarafından uğurlandı.
