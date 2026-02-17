Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etiyopya'da: "Afrika Boynuzu'nda çatışmada istemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Boynuzu olarak bilinen ve Somali ile Etiyopya'yı da sınırlarına dahil eden bölge için çatışma ve savaş istemediklerini, bölgenin istikrar ve huzurun alanı olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ETİYOPYA'DA ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Dost Etiyopya halkıyla yüz yıllar dayanan münasebetlerimizin geliştirilmesine büyük önem atfediyoruz. Etiyopya, İslam kültürü adına paha biçilemez bir değer taşımaktadır. Afrika'daki ilk Müslüman yerleşimi olan Necaş köyündeki cami kültürel bağlarımız için çok önemlidir. Bu camiye yapılan restorasyonla Afrika ile kültürel bağımızı kurup Etiyopya ile ilişkilerimizi yeniden güçlendirdik. Maarif Vakfı ve TİKA Ofisi'miz aracılığıyla aramızda kültürel bağlar kurmaya devam edeceğiz.

"BÖLGENİN ÇEKTİĞİ ÇATIŞMA VE ACILARA YENİLERİ EKLENMESİN İSTEMİYORUZ"

Tüm dünyanın gözü Afrika Boynuzu ve Etiyopya'ya çevrilmişken Etiyopya'nın değeri daha da artmaktadır. Etiyopya'nın toprak bütünlüğüne duyduğumuz saygının altını çizmek istiyoruz. Türkiye olarak bölgenin çektiği çatışma ve acılara yenileri eklenmesin istemiyoruz.

"BÖLGENİN SORUNLARINA BÖLGE ÜLKELERİNİN ÇÖZÜM ÜRETMELİ"

Bölgenin sorunlarına bölge ülkelerinin çözüm üretmesi ve Afrika Boynuzu'nun küresel güçlerin mücadele alanı haline gelmemesini istiyoruz.

Bu vesileyle yakın geçmişte Etiyopya ve Somali arasında arabulucluk yürüttüğümüz Ankara sürecine gösterdikleri hassasiyetten dolayı her iki tarafa da tekrar teşekkür ediyorum.

"İSRAİL'İN SOMALİLAND KARARININ BÖLGEYE FAYDASI YOK"

İstikrara kavuşmasıyla birlikte Afirka Boyunuzu'nun ekonomik açıdan fırsatları üzerine çeken bir bölge olmaması için hiçbir engel görmüyorum. Müspet neticelerini alacağıma emin olduğum bu ziyaretin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyorum.

İsrail'in Somaliland'ı tanıması ne Somaliland'a ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını vurguluyorum."