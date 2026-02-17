HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etiyopya'da: "Afrika Boynuzu'nda çatışmada istemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etiyopya bizim kardeş ülkemiz olmakla birlikte Etiyopya'da en çok iş yapan ikinci ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak bölgenin çektiği çatışma ve acılara yenileri eklenmesin istemiyoruz" açıklamalarını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etiyopya'da: "Afrika Boynuzu'nda çatışmada istemiyoruz"
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Boynuzu olarak bilinen ve Somali ile Etiyopya'yı da sınırlarına dahil eden bölge için çatışma ve savaş istemediklerini, bölgenin istikrar ve huzurun alanı olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etiyopya da: "Afrika Boynuzu nda çatışmada istemiyoruz" 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ETİYOPYA'DA ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Dost Etiyopya halkıyla yüz yıllar dayanan münasebetlerimizin geliştirilmesine büyük önem atfediyoruz. Etiyopya, İslam kültürü adına paha biçilemez bir değer taşımaktadır. Afrika'daki ilk Müslüman yerleşimi olan Necaş köyündeki cami kültürel bağlarımız için çok önemlidir. Bu camiye yapılan restorasyonla Afrika ile kültürel bağımızı kurup Etiyopya ile ilişkilerimizi yeniden güçlendirdik. Maarif Vakfı ve TİKA Ofisi'miz aracılığıyla aramızda kültürel bağlar kurmaya devam edeceğiz.

"BÖLGENİN ÇEKTİĞİ ÇATIŞMA VE ACILARA YENİLERİ EKLENMESİN İSTEMİYORUZ"

Tüm dünyanın gözü Afrika Boynuzu ve Etiyopya'ya çevrilmişken Etiyopya'nın değeri daha da artmaktadır. Etiyopya'nın toprak bütünlüğüne duyduğumuz saygının altını çizmek istiyoruz. Türkiye olarak bölgenin çektiği çatışma ve acılara yenileri eklenmesin istemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etiyopya da: "Afrika Boynuzu nda çatışmada istemiyoruz" 2

"BÖLGENİN SORUNLARINA BÖLGE ÜLKELERİNİN ÇÖZÜM ÜRETMELİ"

Bölgenin sorunlarına bölge ülkelerinin çözüm üretmesi ve Afrika Boynuzu'nun küresel güçlerin mücadele alanı haline gelmemesini istiyoruz.

Bu vesileyle yakın geçmişte Etiyopya ve Somali arasında arabulucluk yürüttüğümüz Ankara sürecine gösterdikleri hassasiyetten dolayı her iki tarafa da tekrar teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etiyopya da: "Afrika Boynuzu nda çatışmada istemiyoruz" 3

"İSRAİL'İN SOMALİLAND KARARININ BÖLGEYE FAYDASI YOK"

İstikrara kavuşmasıyla birlikte Afirka Boyunuzu'nun ekonomik açıdan fırsatları üzerine çeken bir bölge olmaması için hiçbir engel görmüyorum. Müspet neticelerini alacağıma emin olduğum bu ziyaretin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyorum.

İsrail'in Somaliland'ı tanıması ne Somaliland'a ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını vurguluyorum."

17 Şubat 2026
17 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

