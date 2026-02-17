Bursa'daki feci kazada hayatını kaybeden genç adam gözyaşlarıyla uğurlandı

Kaza, Osmangazi ilçesi Acemler mevkiinde, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi önünde meydana gelmişti. Kazada ağır yaralanan Murat Çağlayan ile eşi Gülcan Çağlayan, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Çocukluk aşkı olduğu öğrenilen Murat ve Gülcan Çağlayan çiftinin ölümü, sevenlerini bir kez daha derinden yaraladı.

Hayatını kaybeden Murat Çağlayan'ın cenazesi, Maksem Düstürhan Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Cenaze sırasında Murat Çağlayan'ın annesi Melike Çağlayan, cami avlusunda tabut başında fenalık geçirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan anne Çağlayan'ın sakinleştirici ile ayakta durduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Gülcan Çağlayan'ın cenazesinin ise bugün Söke ilçesine gönderilerek defnedileceği bildirildi.

Feci kazada hayatını kaybeden çiftin ölüm haberi, ailelerini ve sevenlerini yasa boğdu.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır