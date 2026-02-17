HABER

3 kişinin öldüğü kazada sürücü: "Fren yapmama rağmen aracı durduramadım"

Kayseri'de 2 otomobilin çarpıştığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tali kusurlu bulunan sürücü Mustafa K. (24), ilk kez hakim karşısına çıktı. Mustafa K., savunmasında, "Maktülün aracı aniden önüme çıktı. Fren yapmama rağmen aracı durduramadım. Kavşağa yaklaştığımda yavaşlamıştım" dedi.

Kaza, geçen yıl 10 Eylül'de saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda meydana geldi. Efe Egemen Erman idaresindeki 14 BB 314 plakalı otomobil ile Mustafa K. yönetimindeki 16 GV 505 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Efe Egemen Erman ile yanında bulunan annesi Devrim Erman hayatını kaybetti, 2 kişi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Derya Demirci de hastanede yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, tali kusurlu bulunan sürücü Mustafa K., ev hapsi tedbiri ile serbest bırakıldı. Mustafa K. hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan Kayseri 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

DAVA BAŞLADI

Davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanık Mustafa K. ile kazada ölenlerin şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mustafa K., "Maktülün aracı aniden önüme çıktı. Fren yapmama rağmen aracı durduramadım. Kavşağa yaklaştığımda yavaşlamıştım. Olay esnasında da aşırı hızlı değildim. Kavşağa yaklaşınca hızım 45-50 kilometre civarındaydı. Aradaki mesafe çok kısaydı. Kurtarmak istesem de çarpma gerçekleşti" diye konuştu. Şikayetçi S.T. ise "2 kızım, 1 torunum kazada öldü. Ben takdiri size bırakıyorum. Torunum bu yıl üniversiteyi bitirecekti. 2 torunum öksüz kaldı. O beni daha çok yaktı. Cezasını çeksin" dedi.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Mahkeme heyeti, sanığın ev hapsi kararının kaldırılarak yurt dışı çıkış yasağı konulmasına hükmetti. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için de duruşmayı erteledi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

