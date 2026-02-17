UNESCO kentinde Ramazan asırlık camilerde yaşanacak

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki asırlık camilerde, Ramazan ayı özel bir atmosferde eda edilecek.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak adlandırılan tarihi ilçedeki Ulu Camii, Köprülü Mehmet Paşa Camisi, İzzet Mehmet Paşa Camisi ve Kazdağlı Camii gibi dikkat çeken camilerde, ramazan boyunca mukabele okunacak ve teravih namazları kılınacak.

Türkiye’de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki tek yer olma özelliği taşıyan Safranbolu’da, dış mimarileri, işlemeleri, minareleri, kubbeleri ve diğer özellikleriyle önemli yapıların başında gelen tarihi camilerde, ibadetler Ramazan-ı Şerife mahsus bir atmosferde eda edilecek.

32 TESCİLLİ CAMİ VAR

"Korumanın başkenti", "açık hava müzesi" ve "kendini koruyan kent" gibi unvanlarla da anılan ilçede bulunan 32 tescilli cami arasında 1872 yılında Aya Stefanos Kilisesi olarak yapılan ve 1956 yılında camiye dönüştürülen Ulu Camii, 364 yıl önce yapılan Köprülü Mehmet Paşa Camii, 229 yıl önce yapılan İzzet Mehmet Paşa Camii ve 246 yıl önce yapılan Kazdağlı Camii dikkat çeken eserler arasında yer alıyor.

Safranbolu İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, Ramazan dolayısıyla yaptığı açıklamada, ilk teravih namazının yarın akşam kılınacağını, perşembe günü ise ilk oruca başlanacağını belirtti.

"Bu sene inşallah Ramazan-ı Şerif ayı mübarek gölgesini üzerimize düşürdü" diyen Bostancı, "Yarın akşam Allah nasip ederse hem Safranbolu’muzda hem de tüm İslam âleminde ilk teravih namazımızı eda edeceğiz. Perşembe gününe, Rabbim ulaştırırsa ilk orucumuza başlayacağız. Şimdiden aziz milletimizin ve tüm İslam dünyasının Ramazan-ı Şerif ayını tebrik ediyorum. Rabbim bu mübarek ayı sağlıkla, huzurla ve bereketle idrak etmeyi nasip etsin. Hayırlara, birlik ve beraberliğe vesile kılsın inşallah" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA MİRAS KENTİ OLAN BİR ŞEHİR"

Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayı temasının "Ramazan, cami ve hayat" olarak belirlendiğini hatırlatan Bostancı, Safranbolu’nun tarihi ve manevi mirasına dikkat çekti.

"Safranbolu, tarihiyle, kültürüyle ve manevi iklimiyle müstesna bir şehir. Dünya miras kenti olan bir şehir. Bu güzel şehirde yaşamaktan dolayı mutluyuz. Safranbolulu olmaktan gurur duyuyoruz. Elhamdülillah Rabbimiz bize Safranbolu’da yaşamayı nasip etti" diyen Bostancı, ilçedeki tarihi camilerin önemine vurgu yaptı.

Bostancı, "Safranbolu’muzda tarihten bizlere miras kalan, ecdat yadigârı birbirinden kıymetli camilerimiz var. Bunlar Kazdağlıoğlu Cami, Köprülü Mehmet Paşa Camii, İzzet Mehmet Paşa Camii, Dağdelen Camii, Lütfiye Camii, Eski Camii, Ulu Camii, Taş Minare Camii ve burada ismini sayamadığımız daha nice tarihi camimiz bulunmaktadır. Bu camilerimizin her birinin ayrı bir hatırası, ayrı bir hikâyesi vardır. Safranbolu’nun hem dini hayatına hem de mimari kimliğine büyük katkılar sunmaktadırlar" dedi.

Yıl içerisinde çok sayıda yerli ve yabancı turistin bu camileri ziyaret ettiğini belirten Bostancı, Ramazan ayında camilerin minare ve şerefelerinin aydınlatılacağını ifade ederek, "İnşallah bu Ramazan ayında camilerimizin minarelerini ve şerefelerini aydınlatarak şehrimizin manevi iklimine ayrı bir güzellik katacağız. Bu vesileyle ecdadımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Hem tarihi hem mimari yönüyle böylesine kıymetli eserleri bizlere miras bıraktıkları için minnettarız" diye konuştu.

Hemşehrilerine çağrıda bulunan Bostancı, "Gelin, bu emanetlere sahip çıkalım. Camilerimizi koruyalım, yaşatalım, içini ibadetle ve dualarla dolduralım" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı hazırlıklarının tamamlandığını da belirten Bostancı, bu yıl Dedoğlu, Safa Mescidi, Bostanbükü Bahçelievler, Kavaklar ve Sultantepe Camii olmak üzere 5 camide hatimle teravih namazı kılınacağını açıkladı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır