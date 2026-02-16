HABER

Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

CHP'de mutlak butlan davasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Ramazan Bayramı sonrası CHP hakkında mutlak butlan kararı verilecek. Ya Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelecek ya da CHP yönetimini değiştirecek bir heyetin görevlendirileceği öne sürüldü.

Recep Demircan

CHP'de mutlak butlan davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CHP'de 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin açılan davayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKACAK"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik davanın Ramazan Bayramı sonrası netleşeceğini ve mutlak butlan kararı çıkacağını aktardı.

"YA KILIÇDAROĞLU GÖREVE GETİRİLECEK YA DA..."

Atik canlı yayında yaptığı açıklamada ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine getirileceğini ya da bir geçici heyet atanarak CHP yönetiminin değiştirileceğini ifade etti.

16 Şubat 2026
16 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

