Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

CHP'de mutlak butlan davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CHP'de 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin açılan davayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKACAK"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik davanın Ramazan Bayramı sonrası netleşeceğini ve mutlak butlan kararı çıkacağını aktardı.

"YA KILIÇDAROĞLU GÖREVE GETİRİLECEK YA DA..."

Atik canlı yayında yaptığı açıklamada ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine getirileceğini ya da bir geçici heyet atanarak CHP yönetiminin değiştirileceğini ifade etti.