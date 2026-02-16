HABER

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de bazı binaların çatıları ve dış cepheleri uçtu, yoldaki aydınlatma direkleri devrildi. Silivri'de ise lodos nedeniyle denizde oluşan dev dalgaların boyu mendirekleri aştı. Manisa Salihli'de yaşayanlar da fırtınadan dolayı zor bir gece yaşadı. 100'lerce ağaç rüzgar nedeniyle devrildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı. Fırtına nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de bazı binaların çatıları ve dış cepheleri uçtu, yoldaki aydınlatma direkleri ise devrildi.

ÇOK SAYIDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Arnavutköy'de ise inşaat halindeki binada bulunan tuğlalar sokağa döküldü. Düşen tuğlalar nedeniyle park halindeki araçlarda hasar oluştu. Ayrıca bir binanın önünde bulunan ahşap dolap, rüzgarın etkisiyle savrularak park halindeki hafif ticari araca çarptı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

FIRTINA İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA ETKİLİ OLDU

Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına, İstanbul Havalimanı'nda da etkili oldu. Yolcuların rüzgar nedeniyle uçan reklam panolarına tutunduğu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

DALGALAR MENDİREKLERİ AŞTI

Fırtına Marmara Denizi'nde de etkili oldu. Silivri'de lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu mendirekleri aştı. Sahile yürüyüşe gelenler cep telefonu kameralarıyla dalgaların oluşturduğu görüntüleri kaydederken, bazıları ise şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

MANİSA'DA ZOR GECE

Salihli’de akşam saatlerinde hızını artıran şiddetli rüzgâr yaşamı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Camii’nin minaresinin külahı, metrelerce yükseklikten uçtu. Cami bahçesine düşen külah nedeniyle ölen ve yaralanan olmazken, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

‘ALLAH BİZİ KORUDU’

Yaşanan olayın ardından gazetecilere konuşan cami imam hatibi Abdulbaki Demir, “Yatsı namazından sonra cemaat dağılmıştı. Ses sistemiyle ilgili ustalar vardı camide. Onlarla işimizi tamamladıktan sonra dışarı çıktım, kapıyı kilitledim. Önüme minarenin külahı düştü. Verilmiş sadakamız varmış. Allah bizi korudu” dedi.

YÜZDEN FAZLA AĞAÇ DEVRİLDİ

Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçenin birçok mahallesinde 100’den fazla ağacın devrildi, bazı everin çatıları uçtu. Ağaçların altında kalan çok sayıda araç hasar gördü. Fevzipaşa Caddesi’nde bulunan çam ağaçlarının demir yolu hattı üzerine düşmesi nedeniyle hat üzerinde seferler bir süre durduruldu. Fırtınanın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerine ait duvarlardaki sıvalar da yıkılırken, Salihli Belediyesi ekiplerinin yanı sıra polis ve itfaiye ekipleri de ilçe genelinde yapılan ihbarlar nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

