MHP lideri Bahçeli'den 'Yeraltı' dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Now TV'de yayımlanan 'Yeraltı' dizisiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Dizinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu telefonla aradığını ifade eden Bahçeli, "Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim" dedi.

Now TV'de yayımlanan 'Yeraltı' dizisi senaryosu ve oyunculuklarıyla gündem olmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli de 'Yeraltı' dizisindeki, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönündeki sahnelerle ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"DUYDUĞUM MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİM"

Bahçeli yaptığı paylaşımda, "Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Uraz Kaygılaroğlu Yeraltı dizisi
