Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi! Okullarda Ramazan ayı hazırlığı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile 'Ramazan Ayı Etkinlikleri' yazısı gönderildi. Buna göre okullarda kapsamlı bir ramazan programı başladı.

SÖYLEŞİLE YAPILACAK

Gönderilen yazı kapsamında ortaokul ve liselerde 'İftarda Konuşalım' başlıklı söyleşiler yapılacak. Uzman konuşmacılar ramazan temalı programlarda öğrencilere hitap edecek.

'MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ GÜÇLENDİRME' VURGUSU

Nefes'ten Dilan Kutlu'nun haberine göre 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hazırlanan yazıda, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2’nci maddesi gerekçe gösterilerek “milli ve manevi değerleri güçlendirme” vurgusu yapıldı. Program, okul öncesinden liseye kadar tüm kademeleri kapsıyor.

4-6 YAŞ GRUBU ÖĞRETMENLERİ EŞLİĞİNDE CAMİYE GÖTÜRÜLECEK

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı rehbere göre henüz zorunlu din eğitimi çağında olmayan 4–6 yaş grubu çocuklar öğretmenleri eşliğinde camiye götürülecek. Ziyaret öncesinde Sultan Ahmet Camii örneği üzerinden tanıtım yapılacak. Cami gezisi öncesinde sessiz olunması, izinsiz yerlere dokunulmaması ve öğretmeni takip etme gibi kurallar hatırlatılacak. Ziyaret sırasında caminin bölümleri incelenecek, ramazana özgü hazırlıklar gözlemlenecek.

Okul öncesi öğrencilerden aileleriyle “Ramazan hazırlığı yaparken ya da dua ederken” fotoğraf çektirmeleri ve okula getirmeleri istenecek. Fotoğraf getiremeyen çocuklar sınıfta resim çizecek. Çocuklara “Ramazan topu”, “iftar”, “sahur” gibi kavramlar bilmece yöntemiyle sorulacak; iftar sofrasının nasıl kurulacağı öğretilecek.

ÖĞRETMENLER DE DAHİL EDİLDİ

Program yalnızca öğrencilere yönelik değil. Bakanlık, öğretmenlerden her haftanın temasına ilişkin etkinlikleri “İzleme ve Değerlendirme Formu”na işlemelerini istedi. Her hafta gerçekleştirilen etkinliklere dair bilgiler, takip eden haftanın ilk iş gününde forma girilecek ve tüm başlıklar eksiksiz doldurulacak. Formda “Okul Türü Bilgisi”, “Yapılan Etkinlik Sayısı” ve “Katılımcı Sayıları (öğrenci, veli, öğretmen)” başlıkları yer alıyor. Böylece ramazan etkinliklerinin sayısal olarak da takip edilmesi planlanıyor.

SORULAR HAZIRLANDI

İlkokul öğrencileri için cami ziyareti sonrası doldurulmak üzere “Cami Ziyareti Gözlem Formu” hazırlandı. Formda, “Camide gördüklerim neler?”, “Ramazan’da camide neler yapılıyor?”, “Cami ziyaretinde neler hissettim?”, “Bugün ne öğrendim?”, “Camide nasıl davrandım?” gibi çoktan seçmeli ve yoruma dayalı sorular yer aldı.

Öğrencilerden ayrıca ramazan boyunca günlük tutmaları istendi. Örnek olarak seçilen ramazan sayfası sınıf panosunda sergilenecek. Öte yandan, okullarda “Ramazan sofrası” kurulacak, ramazan pidesi, hurma ve davulcu gibi görseller üzerinden etkinlikler yapılacak. Çalışmalar “Ramazan’da Cami” köşesinde sergilenecek.