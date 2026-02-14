ABD-İran arasında ipler geriliyor! Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

ABD ile İran arasındaki müzakerelerden beklenen sonucun çıkmamasının ardından savaş senaryolarından bahsedilmeye başlandı. Batı medyası, ABD'nin yakın zamanda İran'a yönelik haftalarca sürecek operasyonlar başlatabileceğini yazdı.

İRAN-ABD ARASINDA İPLER GERİLDİ: "İRAN'A HAFTALARCA SÜRECEK OPERASYONLAR..."

Uluslararası haber ajansı Reuters, "ABD İran'ı haftalarca vuracak" ifadesine yer verdiği haberinde, "ABD ordusu Trump'ın saldırı emri vermesi halinde İran'a karşı haftalarca sürebilecek operasyonlar olasılığına hazırlanıyor" bilgilerini aktardı.

ABD MEDYASI: "KOMANDOLAR İRAN'A GİREBİLİR"

New York Times ise ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un savaşa hazırlandığını ve ABD komandolarının İran'a girebileceğini yazdı.

TRUMP, "İRAN'DA EN İYİ SENARYO REJİM DEĞİŞİKLİĞİ" DEMİŞTİ

Bir süredir devam eden ABD-İran müzakerelerinden beklenen sonnucu alamayan ABD Başkanı Donald Trump, "İran'de rejm değişikliği en iyi senaryo. Muazzam gücümüz var. Daha fazlası da yolda" demişti.

KANADA: "REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN İRAN'LA DİPLOMATİK İLİŞKİ KURMAYACAĞIZ"

Kanada Dışişleri Bakanı Anand "Rejim değişikliği olmadan İran ile diplomatik ilişkileri kesinlikle yeniden kurmayacağız" dedi. Kanadalı Bakan ayrıca ülkesinin İran'a uyguladığı "Özel Ekonomik Kısıtlamalar" adlı yaptırımlar kapsamında 7 kişinin daha yaptırım listesine alındığını bildirdi.

