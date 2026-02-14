HABER

Danimarka'dan Grönland açıklaması

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland'ı ele geçirme isteğinin devam ettiğini belirterek, Grönland halkının daha önce bu şekilde tehdit edilmediğini söyledi.

Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda "Arktik Güvenliği" başlıklı panel düzenlendi. Burada konuşan Frederiksen, ABD'nin Grönland'ı ele geçirme isteğinin devam ettiğine dikkati çekerek, Grönland halkının daha önce bu şekilde tehdit edilmediğini belirtti.

Frederiksen, Grönland'a yönelik yapılan baskının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, egemenlik ve toprak bütünlüğünün tartışma konusu olamayacağını dile getirdi.

"KATILMIYORUZ"

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen de durumun sadece Grönland hakkında olmadığına işaret ederek, "ABD'nin 'Rusya ve Çin'in tehdit oluşturduğuna' dair söylemlerine katılmıyoruz. Grönlandlılar Rusya ve Çin'den tehdit hissetmedi. Bunu hissettikleri ilk an bir müttefikin onları ele geçirmekle tehdit etmesiydi." diye konuştu.

Bölgede güvenliğin sağlanması için gerekli adımları atmaya hazır olduklarının altını çizen Nielsen, ilk adımın da diyalog olduğunu ifade etti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Grönland ve Arktik güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu dile getirerek, Arktik'teki güvenlikten endişe duyduklarını ve bu kapsamda NATO çerçevesinde yapılan faaliyetlere dahil olduklarını söyledi.

Pistorius, Washington için Grönland meselesinin güvenlik olmadığına dikkati çekerek, "Konu bence diplomatik söylemle başka meselelerdi." dedi.

Panele ayrıca Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski de konuşmacı olarak katıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Grönland Danimarka abd
