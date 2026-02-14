Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

62'nci Münih Güvenlik Konferansı, Suriye için kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Konferansa katılan Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan eş-Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

'MAZLUM ABDİ' DETAYI

Yanında ise Suriye'deki son durumu anlatan bir isim vardı; terör örgütü SDG Yöneticisi Mazlum Abdi.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Görüşmeye dair ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında "Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir, Yeni bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise görüşmede yerel ve bölgesel düzeydeki gelişmelerin ele alındığı, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün vurgulandığı kaydedildi.

ABD'nin "Suriye hükümetine, Suriye Demokratik Güçleri ile yakın zamanda imzalanan entegrasyon anlaşmasına ve Suriye devletinin DEAŞ ile mücadele çabalarına desteğini teyit ettiği" aktarıldı. Görüşmede, Suriye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilerek, ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi konusunun da değerlendirildiği aktarıldı.