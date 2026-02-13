HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Ben 86 milyonun yanındayım, kapım her vatandaşımıza açık"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Göreve yeni başlayan Bakan Gürlek, "Hakka hukuka kim ihtiyaç duyuyorsa, 86 milyon vatandaşımızın yanındayım. Mağduriyeti olan varsa benim kapım her bir vatandaşımıza açık" dedi. Meclis'teki yemin töreniyle ilgili, "Beni AK Partili vekillerimiz uyardı, 'Bir karışıklık bekliyoruz' yönünde. Keşke olmasaydı. Orası milletin iradesinin tecelli ettiği Millet Meclisi" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Ben 86 milyonun yanındayım, kapım her vatandaşımıza açık"
Mustafa Fidan

Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek'ten gündeme dair önemli açıklamalar geldi. A Haber televizyon kanalında canlı yayın programına katılan Bakan Gürlek, TBMM'de yaşanan yemin töreni olayıyla ilgili o gün neler yaşandığını anlattı.

ADALET BAKANI GÜRLEK: "86 MİLYONUN ADALET BAKANIYIM"

Bakan Gürlek, şunları söyledi;

"Ben düne kadar İstanbul Başsavcısı olarak karşınızdaydım. İstanbul 17 milyon şehir. İnşallah hakııyla yapmışımdır görevimi. Şimdi de sayınCumhurbaşkanımızın takdirleriyle Adalet Bakanıyım. Bu makamın sahibi değil, bekçisiyim. Adaletin olmadığı yerde güven sarsılır, kamu düzeni bozulur. Hakka hukuka kim ihtiyaç duyuyorsa, 86 milyon vatadaşımızın yanındayım. Mağduriyeti olan varsa benim kapım her bir vatandaşımıza açık.

"BENİ AK PARTİLİ VEKİLLERİMİZ UYARDI, 'BİR KARIŞIKLIK BEKLİYORUZ' DİYE"

Türkiye'nin gündemine oturan TBMM'deki yemin töreninde meydana gelen kargaşayla ilgili, "Benim için farklı bir ortamdı Meclis'te olmak. Meclis kürsüsüne sayın İçişleri Bakanımızla birlikte davet edildik. Sonraki olayları sizler de gördünüz.

Olayların planlı olduğunu düşünüyor musunuz?

Örgütlü bir şey miydi bilemem ama o gün şahsım adına üzüldüm. Metin okurken birden ortalık karıştı. Orası Türkiye'nin en seçkin yeri. Ben açıkçası bu kadar karışıklık olduğunu bilmiyordum. Beni AK Partili vekillerimiz uyardı, 'Bir karışıklık bekliyoruz' yönünde. Keşke olmasaydı. Orası milletin iradesinin tecelli ettiği Millet Meclisi.

Benim şahsım önemli değil, ben naçizane Akın Gürlek'im. Ama burası TBMM, Adalet Baknalığı bir kurum. Bunların yıpratılmaması gerekiyor. Bir saygınlığı, itibarı yıpratmamak gerekiyor.

İBB'YE VE CHP BELEDİYELERİNE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Yolduzluk soruşturmaıs hakkında;

"Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki ben artık Adalet Bakanıyım. Bu konuda size sorduğunuzda bilgi verebilirim. Cumhuriyet Başsavcısı bir ihbar veya şikayet varsa harekete geçer.

"ŞÜPHELİNİN SIFATI SAVCIYI İLGİLENDİRMEZ"

Belediye başkanı mı, başka görevde mi diye bakmaz. Soruşturma makul şüphe üzerine başlatılır. Başlatılmaz sorun olur. İhbar varsa şahsın ünvanı bizi ilgilendirmez. Biz de bu şekilde soruşturmayı başlattık.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttıKarabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı
"Birini bıçaklamam lazım" diyerek genç kıza saldırmıştı! Görüntüler ortaya çıktı"Birini bıçaklamam lazım" diyerek genç kıza saldırmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk Adalet Bakanı soruşturma ibb tbmm Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.