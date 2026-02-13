HABER

SON DAKİKA | 15 suç örgütüne büyük darbe: 12 ilde onlarca gözaltı var! Tam 438 milyon TL...

Son dakika haberi: Yeni gün 5 büyük operasyon haberiyle başladı. 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 organize suç örgütüne büyük darbe vuruldu. Söz konusu operasyonlarda toplam 208 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Kalan 109 şüpheli ile ilgili işlemler devam ederken, şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede 438 milyon lira para trafiği olduğu belirlendi. Mal varlıklarına el konuldu.

Devrim Karadağ

Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanlığı dev operasyonlara imza attı. 12 ilde eş zamanlı olarak 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonlarda hesaplarında 438 milyon TL hareketlilik tespit edilirken, toplam 208 şüpheli gözaltına alındı. İşte tüm detaylar...

Organize suç örgütleri ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Jandarma ve polis ekipleri bu kapsamda beş yeni operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, 12 şehirde 15 organize suç örgütüne operasyon yaptı. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Adreslere yapılan baskınlarda 109 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER NEYLE SUÇLANIYOR?

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Aydın'da tefecilik ve göçmen kaçakçılığı, Gaziantep'te insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır'da organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van'da göçmen kaçakçılığı, İzmir'de; nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa, Denizli'de tefecilik, Antalya ve Ankara'da organize uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi.

61 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti suçunu işlediği belirlenen şüphelilerden 61'i tutuklandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede 438 milyon lira para trafiği olduğu belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda kara para aklama suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.

Soruşturma sürüyor.

FETÖ'YE OPERASYONDA 93 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik yeni bir soruşturma başlattı.

Terör örgütünün gizli haberleşme yöntemini kullanan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

FETÖ içinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplamda 94 vergi müfettişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 93'ü yakalandı.

HAYALİ İHRACATÇILARA OPERASYON

İstanbul'daki bir diğer operasyon ise hayali ihracat yapanlara yönelik gerçekleşti.

Nakit beyan formlarıyla yurt dışından getirildiği bildirilen paraların gerçekte yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu, ayrıca şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteğinden haksız şekilde faydalandıkları belirlenenlere operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri'de belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

Soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı; bir iş yeri 25 tarla, 12 konut ve 104 araca el konuldu.

İSTANBUL'DA ÇETE OPERASYONU

İstanbul'daki çetelere yönelik operasyonda ise 33 şüpheli gözaltına alındı.

Elebaşı yurt dışında olan çeteye yönelik operasyonda, dokuz eyleme karıştığı belirlenen şüphelilere operasyon yapıldı.

İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'da 33 şüpheli gözaltına alındı.

MÜSTEHCENLİK OPERASYONUNDA 16 GÖZALTI

İstanbul'daki bir başka operasyon ise suç gelirini aklama ve müstehcenlik suçlamasıyla yapıldı.

Türkiye'den erişime engellenen bir platforma IP adresi değişikliğiyle erişim sağlandığı, platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla kullanıcıların herkese açık sosyal medya sayfaları açıldığı belirlendi.

Söz konusu paylaşımlarda, etkileşimi artırmak amacıyla paylaşılan görsel ve videolar üzerinden kullanıcıların ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirildiği; bu içeriklere özel içerik platformu ve anlık mesajlaşma uygulaması aracılığıyla erişim sağlanmasının teşvik edildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı, iki şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu.

