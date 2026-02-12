HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan İran'a ilgili kritik açıklama: "Eğer anlaşmaya varamazsak onlar için çok zor olacak"

ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor. Bir yandan müzakere görüşmeleri gerçekleştiren iki ülke arasındaki ilişkiyle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump, İran'la bir anlaşma yapmak istediklerini ve müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama, onlar için çok zor olacak, ben bunun peşinde değilim." dedi.

Trump'tan İran'a ilgili kritik açıklama: "Eğer anlaşmaya varamazsak onlar için çok zor olacak"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, İran'la müzakerelere ilişkin başlıkları ve güncel durumu değerlendirdi.

İran'la bir anlaşmaya varmak istediklerini ve bu konuya ilişkin güncel durumu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dünkü görüşmede de değerlendirdiklerini aktaran Trump, sürecin nereye gittiğini görmek istediğini vurguladı.

"KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUR"

Trump, "İran’la bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde (onlar için) çok travmatik olacak, bunun olmasını istemiyorum, onlarla bir anlaşma yapmalıyız." diyerek, İran'la anlaşmaya varamamaları durumunda bunun Tahran yönetimi için "kötü sonuçlar" doğuracağına işaret etti.

Trump tan İran a ilgili kritik açıklama: "Eğer anlaşmaya varamazsak onlar için çok zor olacak" 1

Netanyahu'nun kendisine "İran'la müzakere etmemesi" yönünde bir şey söylemediğini ancak konuyu kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten ABD Başkanı, "Netanyahu durumu anlıyor ama nihayetinde bu karar bana kalmış." dedi.

Trump, İran’la yapacakları olası anlaşmanın ABD açısından "adil ve iyi bir anlaşma" olması gerektiğinin altını çizerek, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama onlar için çok zor olacak, bunun peşinde değilim." değerlendirmesini yaptı.

Tahran'la görüşme takviminin ne kadar süreceğine ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, İranlılarla istediği kadar görüşebileceğini, sürecin gelecek ay içinde de devam edebileceğini ve sonunda kararın kendisine ait olduğunu kaydetti.

"7 EKİM'DEN HERKES SORUMLU"

Trump, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarında Netanyahu'nun "güvenlik zafiyeti" noktasında sorumlu olup olmadığıyla ilgili soruya da cevap verdi.

Trump tan İran a ilgili kritik açıklama: "Eğer anlaşmaya varamazsak onlar için çok zor olacak" 2
ABD Başkanı, "7 Ekim zor bir gündü ve sanırım herkesin sorumluluğu var. Bu, sürpriz bir saldırıydı. Kimse bunu beklemiyordu, o da beklemiyordu. Kendisi çok iyi bir savaş dönemi başbakanlığı yaptı." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya af çıkarılması gerektiğine inandığının altını çizen Trump, bu konuda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a çağrı yaparak, "Onu affetmeyi reddeden bir cumhurbaşkanı var. Bence bu adam, devam eden bu davada af vermemekle kendinden utanmalı. (Netanyahu’ya) Af uygulamaması utanç verici. Onu affetmeli." dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran Cumhurbaşkanı'ndan ülkedeki internet yasaklarına eleştiriİran Cumhurbaşkanı'ndan ülkedeki internet yasaklarına eleştiri
Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladıTartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

'Savaş' uyarısını tüm dünyaya duyurdu

'Savaş' uyarısını tüm dünyaya duyurdu

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Gece yarısı haberi duyurdular

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Gece yarısı haberi duyurdular

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.