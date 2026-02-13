HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Microsoft AI CEO'su tarih verdi: 18 ay içinde işiniz elinizden alınabilir!

Microsoft AI CEO'su Mustafa Suleyman, yapay zekanın önümüzdeki 12 ila 18 aylık süreçte avukatlık ve muhasebecilik gibi beyaz yakalı işlerin çoğunu otomatikleştireceğini açıkladı.

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Microsoft AI CEO'su tarih verdi: 18 ay içinde işiniz elinizden alınabilir!
Enes Çırtlık

Yapay zeka teknolojilerinin iş dünyasına etkileri tartışılmaya devam ederken, Microsoft cephesinden çalışanları yakından ilgilendiren önemli bir öngörü paylaşıldı.

The Verge'de yer alan habere göre; Microsoft AI CEO'su Mustafa Suleyman, yapay zekanın gelişim hızı ve beyaz yakalı mesleklerin geleceği hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Microsoft AI CEO su tarih verdi: 18 ay içinde işiniz elinizden alınabilir! 1

BU MESLEKLER RİSK ALTINDA

Suleyman, bilgisayar başında icra edilen avukatlık, muhasebecilik, proje yöneticiliği veya pazarlamacı gibi mesleklerin büyük bir çoğunluğunun önümüzdeki 12 ila 18 aylık süreçte yapay zeka tarafından otomatikleştirileceğini söyledi.

YENİ MODELLER YOLDA

Mustafa Suleyman, iş gücü piyasasına dair tahminlerinin yanı sıra şirketin yol haritasına da değindi. Microsoft AI CEO'su, Microsoft'un kendi yapay zeka modellerinden daha fazlasının bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Wi-Fi hızını yavaşlatan gizli düşman: O cihazı modemin yanından hemen kaldırın!Wi-Fi hızını yavaşlatan gizli düşman: O cihazı modemin yanından hemen kaldırın!
"Yasak aşk" dilekçesi Meclis'te: Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya eşinden 20 milyonluk dava!"Yasak aşk" dilekçesi Meclis'te: Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya eşinden 20 milyonluk dava!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Microsoft yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.