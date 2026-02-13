Bu meslekleri yapanlar dikkat! Microsoft AI CEO'su tarih verdi: 18 ay içinde işiniz elinizden alınabilir!

Yapay zeka teknolojilerinin iş dünyasına etkileri tartışılmaya devam ederken, Microsoft cephesinden çalışanları yakından ilgilendiren önemli bir öngörü paylaşıldı.

The Verge'de yer alan habere göre; Microsoft AI CEO'su Mustafa Suleyman, yapay zekanın gelişim hızı ve beyaz yakalı mesleklerin geleceği hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

BU MESLEKLER RİSK ALTINDA

Suleyman, bilgisayar başında icra edilen avukatlık, muhasebecilik, proje yöneticiliği veya pazarlamacı gibi mesleklerin büyük bir çoğunluğunun önümüzdeki 12 ila 18 aylık süreçte yapay zeka tarafından otomatikleştirileceğini söyledi.

YENİ MODELLER YOLDA

Mustafa Suleyman, iş gücü piyasasına dair tahminlerinin yanı sıra şirketin yol haritasına da değindi. Microsoft AI CEO'su, Microsoft'un kendi yapay zeka modellerinden daha fazlasının bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini belirtti.