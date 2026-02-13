Wi-Fi hızını yavaşlatan gizli düşman: O cihazı modemin yanından hemen kaldırın!

Evinizde internet hızınızın sebepsiz yere düştüğünü veya bağlantınızın en olmadık zamanlarda koptuğunu mu fark ediyorsunuz? Sorun her zaman internet servis sağlayıcınızda veya modeminizde olmayabilir.

Focus.de'de yer alan habere göre; özellikle çocuklu ailelerin evinde bulunan ve oldukça masum görünen bir cihaz, Wi-Fi sinyallerinizi "sabote" ediyor olabilir.

BEBEK TELSİZLERİNE DİKKAT!

Genellikle evdeki diğer cihazlar, özellikle çoğu modemin (router) standart olarak kullandığı 2,4 GHz frekans bandını kullanır. Tam olarak bu bandı kullanan cihazların başında ise bebek telsizleri gelir.

Teknoloji portallarına göre, özellikle videolu bebek telsizleri Wi-Fi modemlerle aynı frekansta yayın yapar. Bunun sonucunda ise sinyaller birbirinin üzerine biner (çakışır) ve bağlantı istikrarsızlaşır. Bu durum, ağ kapsama alanı iyi olsa bile kopan görüntülü aramalara, takılan yayınlara ve yavaş indirmelere yol açabilir.

SORUNU ÇÖZMEK İÇİN NE YAPMALI?

Bu sorunu aşmak için şu basit adımlar öneriliyor:

Bebek telsizini modemden uzaklaştırın: İki cihaz aynı odada bulunmamalıdır. Mesafe ne kadar büyük olursa, parazit etkisi o kadar azalır.

Frekans bandını değiştirin: Modeminiz destekliyorsa 5 GHz bandını kullanın. Bu bant daha az parazitlenmeye maruz kalır ve daha yüksek veri hızları sunar; bu da streaming ve görüntülü görüşmeler için idealdir.

Modem konumunu optimize edin: Modem merkezi ve yüksek bir yerde, mümkünse engellerden uzak durmalıdır. Mikrodalga fırınların, metal nesnelerin yanına koymaktan kaçının.

EVDEKİ DİĞER PARAZİT KAYNAKLARI

Sadece bebek telsizleri değil, diğer cihazlar da Wi-Fi'yi olumsuz etkileyebilir. Bunlar arasında Bluetooth hoparlörler, kablosuz kameralar, mikrodalga fırınlar ve hatta akıllı ev bileşenleri bulunur. Özellikle yine 2,4 GHz aralığında yayın yapan cihazlar kritiktir. Modeminizin etrafının açık olduğundan ve yakınında güçlü parazit kaynakları bulunmadığından emin olun.

Ek bir ipucu: Bazı modemler Wi-Fi kanallarını manuel olarak değiştirme imkanı sunar. Eğer birçok komşu aynı kanalı kullanıyorsa, bir kanal değişimi bağlantıyı iyileştirebilir. Modern modemler bunu genellikle otomatik yapar, ancak eski modellerde menüye göz atmakta fayda vardır.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK ETKİ YAPABİLİR

Wi-Fi sorunlarını çözmek için genellikle parazit kaynaklarını belirlemek ve modemi en uygun şekilde yerleştirmek yeterlidir. Böylece bağlantınızı hissedilir derecede iyileştirebilir; istikrarlı yayınların, hızlı indirmelerin ve kesintisiz görüntülü görüşmelerin keyfini çıkarabilirsiniz.