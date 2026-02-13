HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzeri Ulugazi TOKİ evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.C.Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan R.I. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonucu motosiklet kullanılamaz hale gelirken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı 1

Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı 2

Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı 3

Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göğüs yanması sandı, kan 'çalan' damar bulundu!Göğüs yanması sandı, kan 'çalan' damar bulundu!
Yoğun yağışlar nedeni ile dereler taştıYoğun yağışlar nedeni ile dereler taştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

Fiyatlar altüstü oldu! Önce düştü, sonra toparladı

Fiyatlar altüstü oldu! Önce düştü, sonra toparladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.