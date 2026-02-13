Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzeri Ulugazi TOKİ evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.C.Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan R.I. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonucu motosiklet kullanılamaz hale gelirken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır