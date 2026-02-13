HABER

Spotify'dan yapay zeka itirafı: "Bazı geliştiriciler aralıktan beri tek satır bile kod yazmıyor"

Spotify Eş CEO'su Gustav Söderström, şirketteki en iyi geliştiricilerin aralık ayından beri yapay zeka sayesinde tek satır kod yazmadığını açıkladı.

Enes Çırtlık

Yapay zeka teknolojilerinin yazılım dünyasını nasıl dönüştürdüğüne dair en çarpıcı örneklerden biri dijital müzik platformu Spotify'dan geldi. Şirketin üst kademesinden gelen açıklamalar, geleneksel kodlama yöntemlerinin tarihe karışmaya başladığını gözler önüne serdi.

"ARALIK AYINDAN BERİ TEK SATIR KOD YAZMADILAR"

Spotify Eş CEO'su Gustav Söderström, yapay zekanın şirket içindeki etkisini anlatırken oldukça iddialı bir ifade kullandı. TechCrunch'ta yer alan habere göre, Söderström, şirketteki en iyi geliştiricilerin "aralık ayından bu yana tek bir satır bile kod yazmadığını" belirtti. Bu durum, şirketin geliştirme süreçlerini hızlandırmak için yapay zekayı merkeze aldığını gösteriyor.

TELEFON İLE YAPABİLİYORLAR

Şirket, analistlere kodlama ve ürün hızını artırmak için "Honk" adını verdikleri dahili bir sistem kullandıklarını açıkladı. Bu sistem, üretken yapay zeka ve özellikle Claude Code kullanarak uzaktan ve gerçek zamanlı kod dağıtımına olanak tanıyor.

Söderström, sistemin nasıl çalıştığını şu somut örnekle anlattı:

"Spotify'daki bir mühendis, sabah işe giderken cep telefonundan Slack aracılığıyla Claude'a iOS uygulamasındaki bir hatayı düzeltmesini veya yeni bir özellik eklemesini söyleyebilir. Claude bu işi bitirdiğinde, mühendis uygulamanın yeni bir sürümünü yine Slack üzerinden telefonuna alır. Böylece daha ofise bile varmadan kodu üretime aktarabilir."

Spotify, bu sistemin kodlama ve dağıtım süreçlerini "muazzam ölçüde" hızlandırmaya yardımcı olduğunu belirtirken, Eş CEO Söderström bunun yapay zeka geliştirmeleri açısından sadece bir başlangıç olduğunu öngördüklerini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Spotify
