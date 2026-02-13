Kaza süsü verilen cinayet! Öldürülmeden 2 saat önce 'uluslararası yardım çağrısı' yapmış ama...

2025'in Mart ayında Tokat'ta meydana gelen bir motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler Hatice Yalman ile Mustafa Koç'u yaralı olarak bulmuştu. Hastaneye kaldırılan Yalman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Ancak olayın bambaşka olduğu ortaya çıktı.

KAZA SÜSÜ VERİLMİŞ CİNAYETMİŞ

Yapılan incelemelerde Yalman'ın vücudunda kazaya bağlı olmayan darp izleri tespit edilmiş, 400 metre mesafede bulunan kanlı taşlardaki kar örneklerinin Yalman'a ait olduğu anlaşılmıştı. Kaza soruşturması cinayet davasına dönüşürken, öldürülen kadının olaydan dakikalar önce girdiği bir büfede uluslararası yardım işareti yaptığı anlaşılmıştı.

'YARDIM ÇAĞRISINI' ANLAMADI

Yalman'ın hayatını kaybetmesinden yaklaşık 2 saat önce Tokat merkezde bir büfede, uluslararası literatürde "yardım çağrısı" olarak bilinen el işaretini yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.

MUSTAFA KOÇ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Koç hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 82'nci maddesi çerçevesinde "Kasten adam öldürme" suçlaması ile dava açıldı.

Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Koç ile birlikte tutuksuz yargılanan Ö. S., N. K., F. S., M. S., K. T., H.S. ve M. S., taraf avukatları ve Hatice Yalman'ın yakınları katıldı.

YÜREK YAKAN FERYAT: "ÇOCUĞUMU GERİ GETİRSİNLER"

Hatice Yalman'ın babası Duran Yalman, mahkeme salonunda Mustafa Koç'a haykırarak; "Benim çocuğumu getir. Benim kızımı yarım saat alacağım deyip götürdü. Çocuğumu geri getirsinler" dedi. Yaptığı taşkınlık üzerine Dursun Yalman, mahkeme salonundan çıkartıldı.

Savcı mütahasında, Mustafa Koç ve yardım yataklık yaptığı iddia eden şüpheliler için kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile müebbet hapis cezası istedi.

Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için 6 Mart 2026 tarihine erteledi.

