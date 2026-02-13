HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi'nde: "Üniversiteler kendini güncellemeli"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada "Dünya hızla değişiyor; üniversiteler buna adapte olmalı, kendini güncellemeli. Bir yerde hareket varsa orada başarı olur" mesajıyla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi'nde: "Üniversiteler kendini güncellemeli"
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.

"GENÇLERİN KARARLILIĞINDAN GÜÇ ALIYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Geleceğe, büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı siz gençlere baktıkça daha da perçinliyoruz. Gençlerin kararlılığından biz de güç alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi nde: "Üniversiteler kendini güncellemeli"

"ÜNİVERSİTELER KENDİNİ GÜNCELLEMELİ"

  • Geçmişle gelecek arasındaki bağ aksayan yönleri olsa da bir şekilde sağlandı. Şimdi bu birikimi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Üniversitelerimizin asli misyonlarına uygun şekilde bilgi üretmesi, Türkiye'nin ufkunu açan projelere odaklanması şarttır. Dünya hızla değişiyor; üniversiteler buna adapte olmalı, kendini güncellemeli. Bir yerde hareket varsa orada başarı olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi nde: "Üniversiteler kendini güncellemeli"

"ÜNİVERSİTELERİ İDEOJİLERİNİN ARKA BAHÇESİ OLARAK GÖRÜYORLAR"

  • Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler imtiyazlarını kaybetmek istemiyor. Üniversiteleri birer mevzi olarak gören sözde özgürlükçü fakat özde baskıcı zihniyete rağmen hedeflerimize yürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi nde: "Üniversiteler kendini güncellemeli"

  • Yurt sorunu çözdük. Yurt sayımızı 880'e, yatak kapasitemizi 182 binden 1 milyona yükselttik.
Recep Tayyip Erdoğan
