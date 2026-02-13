HABER

Yatağan’da inek sel sularına kapıldı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde sel sularına kapılan inek telef oldu.

Muğla genelinde günlerdir aralıklarla etkili olan kuvvetli yağışlar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından artan sağanaklar, birçok bölgede dere taşmalarına ve sele yol açtı, özellikle kırsal alanlarda su baskınları yaşandı.

Yatağan ilçesi Dipsiz Mevkii’nde dere yatağındaki sel sularının aniden yükselmesi sonucu bir inek akıntıya kapıldı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hayvanın güçlü akıntıya direnemediği görüldü. Sel sularına kapılan ineğin telef olduğu belirtildi.
