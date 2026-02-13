MSB’den Kars Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı personeli tarafından Kars’ın Sarıkamış ilçesinde icra edilen Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı-2026’ya katılım sağlandığı bildirildi. Açıklamada, "Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı-2026 derin kar ve şiddetli soğuklarda taktik akın askerî kayakçılık muharebe eğitimi başarıyla gerçekleştirildi. Zorlu hava ve arazi şartlarında yüksek harekât kabiliyetini muhafaza eden Mehmetçik, her koşulda göreve hazır olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerine yer verildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır