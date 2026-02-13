HABER

Cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Doktor ile ilgili yeni gelişme: Cezası düşürüldü

Ankara'da bir doktor sahiplendiği köpekleri cinsel istismarda bulunup öldürmüştü. Doktorun 9 yıl 9 ay hapis cezası dabanın yeniden görülmesi sonrasında 4 yıl 4 aya düşürüldü.

Doktor Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanıp, Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı. Duman, 17 Ekim 2025'te görülen karar duruşmasında, 'Köpekleri öldürme' suçundan 5 yıl 2 ay, 'Hayvanlara cinsel istismar' suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 20 bin 550 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Duman ayrıca, 'Müstehcenlik' suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL adli para cezası aldı ve bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İNCELEME TAMAMLANDI

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Ceza Dairesi, sanık Muhammet Mustafa Duman hakkında 'Müstehcenlik', 'Ev hayvanlarını öldürme' ve 'Ev hayvanlarına cinsel saldırı' suçlamalarıyla yürütülen dosyada istinaf incelemesini tamamladı. Dosya üzerinde yapılan incelemede, hükmün kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verildi.

CEZASI DÜŞTÜ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Ceza Dairesi'nde bugün kapalı olarak görülen duruşmaya sanık Duman ve taraf avukatları katıldı. Duman savunmasında, mağdur olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Duman’ı 'Köpekleri öldürme' ve 'Müstehcenlik' suçlarından toplam 4 yıl 4 ay cezasına çarptırdı.

13 Şubat 2026
13 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

