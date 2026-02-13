Her an taşabilir! Doluluk yüzde 100'e ulaştı: 2 mahalle tehlike altında, Çanakkale Belediyesi'nden açıklama

Çanakkale'de 2025 yılında yaz aylarının kurak geçmesi, kış aylarının ise yeterli yağışı alamaması sebebiyle barajlarda azalan su miktarı il genelinde yaklaşık 1 aydır devam eden yağışlarla birlikte yükselmeye başladı.

BARAJ HER AN TAŞABİLİR

Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı, son yağmur ve kar yağışıyla birlikte yüzde 100'e ulaştı. Atikhisar barajında kritik saatler başlarken, 2 mahalle için kritik uyarı yapıldı, baraj her an taşabilir.

ÇANAKKALE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediyesi tarafından Atikhisar Barajı'nın doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması dolayısıyla taşkın riski konusunda uyarıda bulunuldu. Yapılan yazılı açıklamada, "Atikhisar Barajı'nda doluluk oranı %100'e ulaşmış olup baraj savak kotuna ulaşılmıştır. Önümüzdeki saatlerde fazla suyun Sarıçay üzerinden kontrolsüz şekilde akışa geçmesi beklenmektedir. Atatürk Mahallesi'nde Sarıçay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşimler, dere kenarına park edilen araçlar ile Sarıçay'a bağlı tekneler açısından can ve mal güvenliği riski bulunmaktadır. Muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla, bu alanların boşaltılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.

