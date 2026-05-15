HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Trump: "Başkan Şi muazzam başarılarım için beni tebrik etti"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini "başarılarından dolayı" tebrik ettiğini ifade ederek, "Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump: "Başkan Şi muazzam başarılarım için beni tebrik etti"

Pekin ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef aldı.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin "ABD'yi gerileyen bir ülke" olarak tanımlarken Joe Biden dönemine atıfta bulunduğunu iddia ederek, Çinli mevkidaşının kendisini "başarıları dolayısıyla" tebrik ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump: "Başkan Şi muazzam başarılarım için beni tebrik etti" 1

BIDEN DÖNEMİNİ ELEŞTİRDİ

Şi'nin Biden dönemi konusunda "haklı" olduğunu savunan Trump, bu dönemde Amerikan ekonomisinin, siyasetinin ve toplumsal yapısının zayıfladığını ileri sürerek, kendi başkanlığıyla birlikte tüm bu alanlarda "atılımlar yaptıklarını" kaydetti.

ABD Başkanı Trump: "Başkan Şi muazzam başarılarım için beni tebrik etti" 2

"ARTIK ABD, DÜNYANIN EN GÖZDE ÜLKESİ"

Kendi döneminde hem Venezuela'da hem de İran'da "askeri olarak zaferler kazandıklarını" iddia eden ABD Başkanı, İran'ı askeri açıdan "yok etmeye" devam edeceklerini belirtti.

Trump, "Artık ABD, dünyanın en gözde ülkesi ve umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacakGençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Çin Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Banka hesabına milyonlarca TL para yağmış

Banka hesabına milyonlarca TL para yağmış

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.