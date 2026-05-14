Rasim Ozan Kütahyalı'ya 6 kuruluştan 35 milyon TL para yağmış

Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

AA’nın aktardığına göre soruşturma; MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları üzerinden yürütüldü.

BANKA YÖNETİCİLERİ, POLİSLER VE AVUKATLAR DA LİSTEDE

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmaların ardından, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da bulunduğu şüphelilere yönelik Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu 128 şüpheli yakalandı. Kütahyalı’nın İstanbul’da gözaltına alındığı ve Adana’ya götürüleceği öğrenildi.

MASAK RAPORUNDA KÜTAHYALI DETAYI

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı’ya ilişkin dikkat çeken tespitler ortaya çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı iddialara göre; dosyada “şüpheli” konumunda bulunan ve “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi ve hesaba ilişkin mali analiz yapıldı.

MASAK incelemesinde, bu isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu belirtildi. Raporda yer aldığı iddia edilen bilgilere göre Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği analiz edildi.

6 ÖDEME KURULUŞUNDAN 35 MİLYON TL’Yİ AŞAN GİRİŞ

Elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde de Kütahyalı’nın hesabına yönelik para hareketleri mercek altına alındı.

Buna göre Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik olmak üzere 6 farklı ödeme kuruluşundan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu değerlendirildi.

Soruşturmanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

SUÇ GELİRLERİ NASIL AKLANDI?

AA’da yer alan bilgilere göre, soruşturma kapsamında suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırılarak aklandığı değerlendirildi.

100 MİLYAR TL VE 2 MİLYAR DOLARLIK PARA HAREKETİ

Soruşturma dosyasında yaklaşık 100 milyar TL ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildiği aktarıldı.

Ayrıca 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma tedbiri uygulanırken; şüpheli kişi ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu.

8 BİN 500 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.