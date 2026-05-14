Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Boşanma aşamasındaki bir inşaat mühendisi, akademisyen eşine ve çocuğuna korku dolu günler yaşattı. Ölüm tehditleri savuran gözü dönmüş baba çocuğunun okulunu dahi bastı. Öğretmenler çocuğu korudu. Baba bir de, "Hem çocuk katili hem eş katili olacağım" tehdidinde bulundu.

Ufuk Dağ

Konya'da yaşayan inşaat mühendisi Mustafa A. (43) ile akademiysen Ayşe A.'nın (40) 17 yıllık evliliklerinde 3 çocukları dünyaya geldi. Ancak aralarında şiddetli geçimsizlik başlayınca, boşanmaya karar verdiler.

TEHDİTLERLE KABUSU YAŞATTI

İddiaya göre Mustafa A. boşanma davaları sürürken, ayrı yaşadığı eşi ve 16 yaşındaki lise öğrencisi kızını telefonla tehdit etmeye başladı. Bir ay önce savcılığa başvuran Ayşe A., eşinin kendisini darp ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu yönünde şikâyette bulundu. Ancak takipsizlik kararı verildi.

"O OKUL BAŞINA YIKILIR"

Sabah'ta yer alan habere göre eşinin tehditlerinden bıkan Ayşe A., bu kez uzaklaştırma talebinde bulununca, 5 Mayıs'ta Aile Mahkemesi kararıyla Mustafa A. hakkında 3 ay süreyle tedbir kararı uygulanmasına karar verildi.

Ancak tehditlerini sürdüren Mustafa A. son olarak 16 yaşındaki kızı A.N.A.'ya, 'O okul başına yıkılır' mesajı attı. Ardından da yanında sevgilisiyle birlikte okulunu bastı.

KIZI ÖĞRETMENLERİ KORUDU

Bir odaya saklanan genç kızı öğretmenleri koruma altına alınca, Ayşe A.'yı arayan Mustafa A. hakaretlerde bulundu. Anne ve kızı, Mustafa A. ve sevgilisi Medine Ç.'den şikâyetçi oldu.

SEVGİLİSİYLE BERABER DEHŞET SAÇTILAR

Ayşe A. ifadesinde, "Kızımı okula almaya giderken amcam arayıp, 'Mustafa beni aradı, seni öldüreceğini söyledi, dikkat et' dedi. Ardından kızım arayıp babasının sevgilisi ile birlikte okula geldiğini söyledi.

Ben de müdürün yanına gitmesini söyleyip KADES'e bastım. Sonra Mustafa arayıp, 'Çabuk buraya gel, sana göstereceğim' dedi. Sonra sevgilisi arayıp hakaret etti. Kızıma zarar vermek için okula gelmişlerdi.

"HEM ÇOCUK KATİLİ HEM EŞ KATİLİ OLACAĞIM"

Olaydan bir gün önce de Mustafa annemi arayıp, 'Ayşe'yi öldüreceğim. Hem çocuk katili hem eş katili olacağım' tehditlerinde bulunmuş" dedi. A.N.A. ise "Babam ve sevgilisinin geldiğini öğrenince korkudan odadan çıkamadım.

"SİZİN CANINIZI ALIRIM"

Babamın, 'Oradan çıksın öldüreceğim' dediğini duydum. Öfkeyle bağırıyordu. Başka öğrenciler de korkudan çığlık atıyorlardı" dedi. Ayşe A. ve kızı, Mustafa A'nın tehdit mesajlarını emniyete teslim etti.

Mesajların birinde Mustafa A.'nın 'Sizin canınızı alırım' ifadesini kullandığı görüldü. Tedbir kararını ihlal, hakaret ve tehdit suçlarından işlem yapılan Mustafa A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

