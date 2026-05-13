Canlı yayında çarpıcı Muhittin Böcek iddiası! "Önümüzdeki günlerde..."

Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifadesi alınmıştı. Gazeteci Barış Yarkadaş çarpıcı bir iddiayı öne sürdü. Yarkadaş, Böcek'in görevinden istifa edeceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelini tutuklanmıştı. Tutuklama sonrası Böcek görevinden uzaklaştırılmıştı.

ETKİN PİŞMANLIK BAŞVBURUSU

Önceki gün Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek etkinlik pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. 3 ismin ifadeleri alınmıştı.

ÇARPICI MUTHİTTİN BÖCEK İDDİASI

Tv100'de gazeteci Barış Yarkadaş çarpıcı bir iddiayı öne sürdü. Yarkadaş, Böcek'in görevinden istifa edeceğini söyledi.

Barış Yarkadaş şunları ifade etti:

“CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önümüzdeki günlerde görevinden istifa edecek. Artık Belediye Başkanlığını da noktalamış olacak.”

