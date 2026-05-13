Canlı yayında çarpıcı Muhittin Böcek iddiası! "Önümüzdeki günlerde..."

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelini tutuklanmıştı. Tutuklama sonrası Böcek görevinden uzaklaştırılmıştı.
Önceki gün Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek etkinlik pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. 3 ismin ifadeleri alınmıştı.
Tv100'de gazeteci Barış Yarkadaş çarpıcı bir iddiayı öne sürdü. Yarkadaş, Böcek'in görevinden istifa edeceğini söyledi.
Barış Yarkadaş şunları ifade etti:
“CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önümüzdeki günlerde görevinden istifa edecek. Artık Belediye Başkanlığını da noktalamış olacak.”
