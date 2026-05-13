Darp haberiyle gündem olmuştu! Korkunç gerçeği taksici anlattı, kadın hakim adliyeyi bastı

İddiaya göre B.D., olay günü ofisine tatlı siparişi verdi. Kurye siparişi yanlışlıkla F.K.T.'nin adresine götürdü. Kadın hâkim, erkek arkadaşı B.D.'ye mesaj atarak tatlının kendi evine geldiğini bildirdi.
B.D. evde kimin olduğunu sorunca ortalık karıştı.
İddiaya göre sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol aldığını öğrenen B.D. kıskançlık krizine girerek adliye lojmanını bastı.
Alkollü bir şekilde daireye giren B.D., sevgilisini yatak odasına çağırarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada sinirlerine hâkim olamayan B.D., kadın hâkimi feci şekilde dövdü.
Mutfaktan aldığı bıçakla salona yönelen B.D. evde bulunan misafirleri de kovdu. Genç avukat ve iki kadın evden ayrılırken, kadın hâkim 112'yi aradı. Adliye lojmanlarına polis ve 112 ekibi sevk edilirken hâkim F.K.T. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Talihsiz kadının elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan B.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı, olayların araştırılması için Çanakkale Adliyesi'ne müfettiş görevlendirdi.
Tanık anlatımlarından, cep telefonu yazışmalarından ve Adliye lojmanlarının kamera görüntülerinden yola çıkan müfettişler, yeni detaylara ulaştı.
Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma kapsamında lojmana sık sık giriş yapan taksici Kadir T. gözaltına alındı. Kadir T. araçta bulunan hapın kadın hakim F.K.T.'ye ait olduğunu ileri sürdü. Kadir T. İfadesinde Tekirdağ'dan temin ettiği yeşil reçeteli ilaçları düzenli olarak F.K.T.'ye teslim ettiğini iddia etti.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T'nin soruşturmanın selameti açısından üç ay boyunca açığa alınmasına karar verdi.
Kendisine ulaşan karara sinirlenen F.K.T., olayın hemen ardından Adliye'yi bastı. Başsavcılık koridorlarında hakaretler yağdıran F.K.T., korumaların ve diğer adliye personelinin araya girmesiyle kattan uzaklaştırıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
