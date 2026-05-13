HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sebze ve Meyve Hali'nde bıçaklı kavga: 7 gözaltı 12 polis yaralandı

İçerik devam ediyor

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdirildi. Olayda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 polis memurunun hafif yaralandığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'daki olay, gece saatlerinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Sebze ve Meyve Hali nde bıçaklı kavga: 7 gözaltı 12 polis yaralandı 1

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerine zorluk çıkaran gruba biber gazıyla müdahale edilirken arbede sırasında 12 polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi.

Sebze ve Meyve Hali nde bıçaklı kavga: 7 gözaltı 12 polis yaralandı 2

Kavgaya karışan 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'i hakkında bıçaklama yaralama, 6'sı hakkında ise polise mukavemet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sebze ve Meyve Hali nde bıçaklı kavga: 7 gözaltı 12 polis yaralandı 3

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kavga anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'ye geçti, belediye önünde halka seslendiAK Parti'ye geçti, belediye önünde halka seslendi
Türk Telekom, sadece merkeze değil herkese anlayışıyla 81 ili fiber ağlarla örüyorTürk Telekom, sadece merkeze değil herkese anlayışıyla 81 ili fiber ağlarla örüyor

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Şehit yakınları için yeni düzenleme: 11 bin TL'den iki asgari ücrete çıkarılacak

Şehit yakınları için yeni düzenleme: 11 bin TL'den iki asgari ücrete çıkarılacak

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.