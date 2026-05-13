Sebze ve Meyve Hali'nde bıçaklı kavga: 7 gözaltı 12 polis yaralandı

Bayrampaşa'daki olay, gece saatlerinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerine zorluk çıkaran gruba biber gazıyla müdahale edilirken arbede sırasında 12 polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi.

Kavgaya karışan 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'i hakkında bıçaklama yaralama, 6'sı hakkında ise polise mukavemet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kavga anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

