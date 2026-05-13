Türk Telekom, sadece merkeze değil herkese anlayışıyla 81 ili fiber ağlarla örüyor

Güçlü fiber altyapısıyla 81 ili uçtan uca birbirine bağlayan Türk Telekom, Türkiye’nin fiber altyapıda devler ligindeki yerini sağlamlaştırırken; FTTH Council Europe’un yayımladığı FTTH/B Market Panorama raporuna göre Türkiye’nin fiberleşme hızında Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığı da tescillendi. Fiberdeki gücünü mobile de taşıyan Türk Telekom, 5G için kritik öneme sahip LTE mobil baz istasyonlarında fiberleşme oranını yüzde 62’ye yükselterek, dünya genelinde 2030 yılı için hedeflenen seviyenin şimdiden üzerine çıktı.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, dijital geleceğin inşası için çalışmalarına ve yatırımlarına aralıksız devam ediyor. 550 bin km’yi aşan fiber altyapısıyla Türkiye’nin fiber ağının yaklaşık yüzde 80’ini taşıyan Türk Telekom, geleceğin teknolojileri için güçlü bir dijital omurga oluşturuyor. Fiber ağını en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına ülkenin her köşesine taşıyan Türk Telekom, Türkiye’nin dijital altyapıda bölgesinin önemli bir gücü olmasına liderlik ederken; FTTH Council Europe’un yayınladığı FTTH/B Market Panorama raporuna göre Türkiye’nin fiberleşme hızında Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında olduğu tescillendi.

Eylül 2024 ile Eylül 2025 arasındaki bir yıllık verileri kapsayan FTTH/B Market Panorama raporuna göre; Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında Almanya’nın ardından en fazla FTTH/B (Eve, binaya kadar fiber) hane erişimi artışı sağlayan ikinci ülke oldu. Aynı rapora göre Türkiye, fiber hane erişimi yıllık büyüme oranında Belçika, Malta, Almanya ve İsviçre ile birlikte Avrupa’nın en hızlı gelişen ilk 5 pazarı arasında yer aldı. Türk Telekom, aralıksız sürdürdüğü fiber altyapı çalışmalarıyla bu artışa en yüksek katkıyı sunan operatör oldu.

“Sadece merkeze değil herkese” anlayışıyla Türkiye’yi fiber ağlarla örmeye devam eden Türk Telekom, herkes için 5G vizyonuyla girdiği yeni dönemde 5G için kritik öneme sahip LTE mobil baz istasyonlarını fiberleştirmeye devam ediyor. LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 62’sini fiberle bağlayarak dünya genelinde 2030 yılı için hedeflenen oranın üzerine çıkan Türk Telekom, güçlü fiber altyapısını mobil yatırımlarla destekleyerek Türkiye’nin her köşesinde ve herkes için kesintisiz 5G deneyimi sunuyor.

“Sadece ‘merkeze değil herkese’ hizmet anlayışımızın tescili”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak ‘insan’ odaklı yatırımlarımız ve aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızla ülkemizi geleceğe taşıyoruz. Faaliyetlerimizle yalnızca bugünün bağlantı ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, 5G dünyasını, yapay zeka ekosistemini, tüm ileri teknolojileri ve milli teknoloji üretme vizyonumuzu destekleyecek güçlü bir dijital omurga oluşturuyoruz. Sadece ‘merkeze değil herkese’ hizmet anlayışımızla bu dijital omurgayı Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarına kadar taşıyoruz. Türkiye, eve, binaya kadar fiber hane erişimi artışında Avrupa ikincisi olurken, bu artışa en yüksek katkıyı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Ortaya koyduğumuz vizyonun somut bir göstergesi olan FTTH Council’in raporu Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda Avrupa ölçeğinde oyun kurucu bir güç olduğunu da kanıtlıyor. Türk Telekom olarak liderlik ettiğimiz bu yolculukta ülkemizi küresel dijital ekonominin merkez üslerinden biri yapma hedefimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“Kar odaklı değil ‘insan’ odaklı yatırımlarla, ülkemizin her ferdine ileri teknoloji götürüyoruz”

“Sadece merkeze değil herkese” hizmet anlayışıyla 81 ilin her köşesini fiber ağlarla ördüklerini belirten Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin her köşesine yayılan yatırımlarımızda herkes için dijital gelecek inşa ediyoruz. Geleceğin ileri teknolojilerinin temelini oluşturan fiber ağımızı, coğrafi ve fiziki koşulların çetin olduğu noktalara taşıyor, dijital çağın olanaklarını herkes için erişebilir hale getiriyoruz. Kar odaklı değil ‘insan’ odaklı yatırımlar gerçekleştiriyor, yalnızca nüfus yoğunluğu yüksek bölgelere değil nüfus yoğunluğu düşük bölgelere de aynı hizmeti götürüyoruz. Bu sadece teknik bir başarı değil, yerli ve milli vizyonumuzun, ülkemizin her ferdine en ileri teknoloji sunma kararlılığımızı gösteriyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan SEGE-2022 (Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması) Raporu sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş bölgelere bağlantı sağlama konusundaki kararlılığımızı açıkça ortaya koyuyor. Sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş olarak tanımladığımız 343 ilçede, 2020 yılında 671 bin olan fiber hane kapsaması sayısını 2025 itibarıyla 1,2 milyon haneye yükselttik. Herkes için eşit bir dijital gelecek vizyonumuz kapsamında yine aynı ilçelerde son 5 yılda toplam 6,6 bin yeni baz istasyonu devreye alarak aynı ilçelerdeki mobil nüfus kapsama oranımızı son 5 yılda yüzde 76’dan yüzde 99’a yükselttik. Bu sayede Türkiye’nin her köşesinde kaliteli ve güvenilir erişim hizmeti sağlamakla kalmıyor, dijitalleşmeye, sosyal ve ekonomik kalkınmaya da katkı sunuyoruz. Ülkemizin her köşesini fiberle örmeye, ‘Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapmaya ve ülkemizin küresel rekabet gücüne destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.